Variante Omicron, ministri G7: "Richiede azione urgente"

I ministri della Sanità si sono riuniti oggi in via straordinaria

La minaccia posta dalla nuova variante Omicron "richiede azione urgente" e per questo i ministri della Sanità dei Paesi G7 si sono riuniti oggi in via straordinaria per discutere degli sviluppi e continueranno a tenersi in stretto contatto nelle prossime settimane e a tornare a riunirsi a dicembre. Oltre a riconoscere il "lavoro esemplare" del Sudafrica nell'individuare la variante e mettere gli altri Paesi in allerta, i ministri hanno riconosciuto la "strategica importanza di assicurare l'accesso ai vaccini".