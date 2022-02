Variante Omicron, Pregliasco: "Ondata sta scemando"

L'ondata della variante Omicron "sta per ridursi e scemando". Così il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, ospite di 'Agorà' su RaiTre. "Vorremmo tutti far finire questa situazione e tornare alla normalità che potremmo avere alla fine dell'inverno quando, grazie all'alta diffusione di Omicron, ci ritroveremo protetti - ha aggiunto - e lasceremo solo una piccola quota persone suscettibili che dovremo considerare per il prossimo inverno".

"La pandemia non avrà una fine ufficiale ma diventerà tollerabile con una quota di soggetti che si ammaleranno e si spera che i nuovi farmaci mitigheranno gli esiti", ha concluso