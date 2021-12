Variante Omicron, premier Francia: "Si diffonde a velocità della luce"

La variante Omicron "si sta diffondendo alla velocità della luce" in Europa e all'inizio dell'anno potrebbe diventare "dominante" in Francia. L'allarme è stato lanciato dal premier francese Jean Castex.

Circa il 10 per cento dei nuovi casi di coronavirus in Francia si sospetta che sia riconducibile alla variante Omicron, ha detto il ministro della Salute Olivier Veran, definendo la Omicron ''molto, molto, molto più contagiosa della variante Delta. Si riproduce estremamente velocemente''.

In Francia sarà possibile vaccinare contro il coronavirus i bambini dai 5 agli 11 anni a partire dal pomeriggio di mercoledì ''se tutto va bene'', ha affermato Veran, aggiungendo che le dosi verranno somministrate ''in centri a misura di bambino''. Il ministro ha inoltre annunciato l'obbligatorietà dei vaccini per gli operatori sanitari e i vigili del fuoco dal 30 gennaio. A France Inter ha poi spiegato: ''Abbiamo diversi cluster ospedalieri della variante Omicron, in particolare nella regione di Parigi".