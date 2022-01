Due persone sono morte in Corea del Sud per complicanze dovute alla variante Omicron. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Yonhap, evidenziando come i decessi siano i primi attribuiti alla variante altamente contagiosa. Le vittime sono due novantenni recentemente risultati positivi alla Omicron nella città di Gwangju, oltre 300 chilometri a sud della capitale Seul.