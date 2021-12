Primo caso di variante Omicron del coronavirus anche in Cina. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tianjin Daily', la nuova variante è stata individuata su un viaggiatore proveniente dall'estero e arrivato lo scorso 9 dicembre a Tianjin, città portuale situata nel nord-est del Paese, non lontano da Pechino. Il paziente, secondo il giornale, è attualmente in isolamento e ricoverato in ospedale.