Con l'arrivo della variante Omicron in Italia, "ci saranno due pandemie: la pandemia per i non vaccinati, che avranno conseguenze gravi dal punto di vista clinico, e la pandemia per i vaccinati, che potranno infettarsi con gli inconvenienti come dover stare a casa, fare tamponi e isolarsi". Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, a Buongiorno su Sky Tg24.