Variante Omicron, Speranza: "Mutazioni elemento di rischio"

Il ministro: "Non sono all'orizzonte ulteriori provvedimenti. Seguiamo l'andamento e faremo valutazioni"

Sulla variante Omicron del covid "la comunità scientifica internazionale è al lavoro per capire meglio quale può essere il suo impatto potenziale". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, oggi al Festival de Il Foglio, dopo il primo caso individuato in Italia. "I sequenziamenti sono limitati e alcune primissime analisi che vengono fatte segnalano comunque un elemento di rischio" per le 32 mutazioni della variante che "possono rappresentare un elemento significativo e questo ci ha portato a prendere le misure che abbiamo preso" con la chiusura dei voli dai paesi dell'Africa meridionale, ha sottolineato.

Al momento, spiega quindi il ministro, "non sono all'orizzonte ulteriori provvedimenti. Seguiamo l'andamento e faremo valutazioni".