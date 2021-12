Variante Omicron Usa, dominante nelle prossime settimane

La variante Omicron in Usa diventerà dominante nelle prossime settimane. E' la previsione del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti, secondo quanto ha dichiarato la direttrice Rochelle Walensky, spiegando che la variante del Coronavirus Omicron sta "aumentando rapidamente" e si prevede che ''diventi il ceppo dominante negli Stati Uniti nelle prossime settimane".

In una riunione alla Casa Bianca Walensky ha aggiunto che ''abbiamo gli strumenti per proteggerci dal Covid-19. Abbiamo i vaccini. Abbiamo i booster", ma sono ''di vitale importanza'' anche ''mascherine in ambienti chiusi pubblici, distanziamento fisico, lavaggio frequente delle mani, miglioramento della ventilazione e test per rallentare la trasmissione''.