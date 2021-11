Variante Omicron Usa, Fauci: "Arriverà"

"Non è una questione di 'se' ma di 'quando'",

La nuova variante Omicron del covid non è stata rilevata negli Stati Uniti ma "inevitabilmente" arriverà. Anthony Fauci, immunologo e consulente della Casa Bianca, non ha dubbi. "Sappiamo tutti che quando c'è un virus che ha raggiunto numerosi paesi, inevitabilmente arriverà qui. Non è una questione di 'se' ma di 'quando'", ha dichiarato parlando con la Abc. "La domanda è: saremo preparati ad affrontarla?".

Francis Collins, numero 1 dei National Institutes of Health, a Fox News Sunday spiega che serviranno settimane per capire se i vaccini proteggono dalla nuova variante. "Se avete sviluppato anticorpi dopo una precedente infezione o dopo la vaccinazione, ci si chiede se questi anticorpi risponderanno a questa versione della proteina spike. Dobbiamo scoprirlo, serviranno 2-3 settimane negli studi in laboratorio e sul campo. E' ciò che i nostri scienziati vogliono sapere", dice.