Variante Omicron, Zebre rugby: "Domani rientro in Italia da Sudafrica"

"Abbiamo appena avuto l'ok e partiremo domattina dal Sudafrica" dopo lo stop al rientro in Italia per la variante sudafricana Omicron. Lo dice all'Adnkronos il presidente delle Zebre di Parma, Michele Dalai, con i suoi ragazzi a Città del Capo per il torneo United Rugby Championship, campionato del quale fanno parte anche squadre sudafricane, gallesi, irlandesi e scozzesi, che partiranno con loro a bordo del volo charter dell'Urc dopo aver subito -come chiunque in viaggio nel paese- lo stop nuova variante del Covid.

"Ancora non sappiamo l'orario né se l'aereo farà uno stop in Italia o andrà direttamente a Londra, ma abbiamo fatto un test rapido oggi, un molecolare poco fa e siamo tutti negativi. Ne faremo un altro domani. Partiamo grazie al lavoro degli organizzatori del torneo. La Farnesina? Solo messaggi di cortesia -dice Dalai-, abbiamo sentito il console ma diciamo che non è stata parte proattiva in questa vicenda".