Variante Omicron, Zebre Rugby rientrate in Italia dal Sudafrica

E' finita l'odissea delle Zebre di Parma bloccate a Città del Capo a causa della variante Omicron. La squadra di rugby si trovava in Sudafrica per il torneo United Rugby Championship. A quanto apprende l'Adnkronos la squadra è atterrata questa mattina poco prima delle 7 all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna dopo uno scalo a Dublino. Arrivati all'aeroporto, come da protocollo, giocatori e staff sono stati sottoposti a tamponi. Se i risultati saranno negativi le Zebre saranno sottoposte a un isolamento fiduciario di 10 giorni.