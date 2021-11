Variante sudafricana, Ricciardi: "E' contagiosissima"

La nuova variante covid isolata in Sudafrica "mi preoccupa perché si è diffusa in pochissimo tempo e quindi significa che è contagiosissima". Lo dice Walter Ricciardi, consigliere per la pandemia del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, ai microfoni di SkyTg24.

"Preoccupa ma non crea ancora un allarme", chiarisce Ricciardi che promuove lo stop ai voli dal Sudafrica. "Bene le mosse del nostro ministro e anche di altri Paesi nel cercare di bloccare la circolazione".

"A maggior ragione in questo momento - esorta l'esperto - noi dobbiamo coprire" con la vaccinazione "quanto più possibile la popolazione nel più breve periodo di tempo per evitare a questo virus di continuare a circolare e a mutare. Fortunatamente - ricorda Ricciardi - i vaccini che noi abbiamo in questo momento, proteggono contro la malattia, proteggono contro la morte ma - avverte - man mano che passa il tempo, c'è il rischio che appunto emerga una variante come quella sudafricana. Per questo - ribadisce - dobbiamo vaccinare, vaccinare, vaccinare".