Varianti Covid, Fauci: "Pronti a modificare i vaccini"

(Adnkronos)

"Dobbiamo essere pronti ad aggiornare" i vaccini. È il monito che arriva dal virologo americano Anthony Fauci, intervenuto a un panel del World Economic Forum. "Anche se in questo momento i vaccini" anti-Covid disponibili "sembrano essere in grado di funzionare" contro le varianti individuate nel Regno Unito e in Sudafrica.

Fauci ricordando poi che nei giorni scorsi il presidente Joe Biden ha dato a lui il compito di annunciare il rientro degli Stati Uniti nell'Organizzazione mondiale per la Sanità, dopo lo strappo di Donald Trump ha sottolineato come "il mondo ha bisogno di un'organizzazione come l'Oms, credo che con le riforme che spero applicherà funzionerà come un'organizzazione multilaterale assolutamente fondamentale".



Quanto all'epidemia negli Stati Uniti, ha sottolineato come sia "estremamente problematico affrontare una crisi sanitaria quando si è nel mezzo di una divisione politica del Paese". ha sottolineato Fauci. "Quando le questioni di politica sanitaria diventano motivate politicamente, come indossare la mascherina o no, non si può immaginare quanto questo sia distruttivo per una politica sanitaria nazionale".