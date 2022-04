Varianti Covid, Oms: Omicron 2 dominante sfiora il 94%

La sottovariante Omicron 2 (BA.2) di Sars-CoV-2 consolida la sua predominanza nel mondo. Dopo il sorpasso sulle subvarianti 'sorelle' - avvenuto nelle scorse settimane come aveva segnalato l'Organizzazione mondiale della sanità, che il 23 marzo la dava già quasi all'86% - nell'ultimo report settimanale Oms arriva a sfiorare il 94%.

Il 99,8% delle sequenze caricate sulla piattaforma Gisaid da campioni raccolti nell'ultimo mese è di variante Omicron, con Delta ormai al di sotto dello 0,1%, spiega l'Oms. All'interno della 'famiglia' Omicron, la quota di BA.2 è salita al 93,6%, mentre BA.1.1 rappresenta il 4,8% e BA.1 e BA.3 rappresentano meno dello 0,1%. BA.2 è 'regina' in tutte e 6 le regioni Oms e in 68 Paesi per i quali sono disponibili i dati di sequenziamento.