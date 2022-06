Vasco: ''Fiero di ricevere la Lupa capitolina, Roma come sei splendida''

''Ho ricevuto dal Comune di Roma questa lettera bellissima nella quale mi si informa della volontà di attribuirmi la 'Lupa d’oro', il massimo riconoscimento che Roma può dare e io ne sono molto felice: Romaaaa grazieeee per il tuo affetto, da me a te anche di più''. Lo scrive su Instagram Vasco Rossi all'indomani dei due concerti al Circo Massimo e ringraziando il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore ai Grandi eventi Alesssandro Onorato per l'assegnazione della Lupa capitolina, il massimo riconoscimento che Roma capitale ''conferisce a personalità illustri - come si legge nella lettera del Campidoglio- che hanno lasciato e continuano a farlo un segno indelebile nella cultura e nell'immaginario collettivo della città''.

''Dopo tanti anni all’Olimpico - continua il Komandante - ho avuto ancora una volta un’accoglienza straordinaria in queste due ultime notti al Circo Massimo, magica arena per gladiatori... ti gira la testa da quanta bellezza ti circonda, quanta gloriosa storia.. rischiavo di distrarmi Roma. Eh.. Roma caput Mundi.. era per me, che venivo dalla montagna, irraggiungibile.. come l’America. Eh Roma Rooooma, quanti bei ricordi. Roma che ci venivo quando ero ancora uno sconosciuto e andavo in giro per gli uffici della Rai con il maestro Auli a fare la promozione!''.

''Eh Roma Roooooma. Grazie sindaco Gualtieri, grazie assessore Onorato vi rispondo pubblicamente grazie, mi sento onorato e fiero di ricevere la lupa capitolina. E' una cosa che mi fa talmente piacere che vorrei viverla in rilassatezza e allegria. Per cui vi prometto ufficialmente che tornerò a Roma apposta. Ora siamo nel pieno di un tour stupendo, finalmente siamo di nuovo insieme ma con tempi molto stretti tra una data e l’altra: mi aspettano a Messina e poi a Bari Ancona e Torino. Una vita spericolata in equilibrio sopra la follia. Eh Roma, Roma Romaaa, come sei splendida... ti ho corteggiata a lungo e tu mi hai adottato''.