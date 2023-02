Vassallo (Istituto Cattaneo): "Il Terzo polo non può esistere, centrodestra vince da solo"

Che spazio può avere il Terzo Polo alla luce del voto regionale nel Lazio ed in Lombardia? "Se vince Schlein avrà uno spazio elettorale maggiore, ma sarà più difficile la ricucitura del 'campo largo' che è necessario perché si crei un’area capace di competere con il centrodestra. Se vince Bonaccini, avrà uno spazio elettorale più piccolo, ma sarà più facile costruire una prospettiva in cui tutti insieme possono cominciare a competere". Così risponde all'Adnkronos Salvatore Vassallo, professore di Scienza politica nell’Università di Bologna e direttore dell'Istituto Cattaneo, che sulla possibilità di travaso nel Terzo Polo di elettori da Fi afferma: "A me sembra improbabile. Da quello che ho analizzato è capitato solo con parte dell'elettorato urbano di Forza Italia. Questa idea che gli elettori di Fi sarebbero stati respinti dall'estremismo di Meloni e Salvini sembra confutato dai fatti. E seppur ci fosse un elettorato di Fi dubbioso sull'invio di armi all'Ucraina, la linea Az-Iv è almeno tanto ferrea quanto quella del governo Meloni".

Vassallo non ha dubbi: "Se per Terzo Polo si intende una forza politica che può ambire a partecipare e vincere in una competizione di impianto maggioritario in alternativa agli altri due poli, l'ambizione è evidentemente eccessiva, direi velleitaria", afferma. Terzo Polo ago della bilancia? "Avrebbe potuto esserlo in assenza di un risultato elettorale chiaro - risponde lo studioso - Era l'altra scommessa su cui era nata inizialmente Iv, poi evocata alle elezioni nazionali 2022. Ma la dinamica maggioritaria nel 2022 si è riattivata. Uno dei competitori (il centrodestra) ha vinto ed è autosufficiente. Questa idea di un Terzo Polo ago della bilancia è stata di fatto cancellata dal 2019, quando l’area elettorale del centrodestra si è ricomposta ai livelli del 2008".

Secondo il direttore dell'Istituto Cattaneo, "la dinamica tripolare c'è stata nel 2013 e nel 2018 con il M5s, che poteva ambire a vincere anche in situazioni improntate al maggioritario. Ma è una circostanza che non esiste più neanche per i pentastellati. Il dichiarato Terzo Polo in realtà non lo è mai stato: né alle elezioni del 2022, né ad alcune amministrative perché ha dimostrato di non poterlo essere neanche eccezionalmente - rimarca Vassallo - Posto che il Terzo Polo in senso tecnico non può esistere, è un nome abusato, non c'è né in una dinamica maggioritaria, né come centro mediatore, perché il centro destra è in grado di vincere da solo". (di Roberta Lanzara)