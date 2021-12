Vaticano, Becciu chiede danni a suo accusatore Perlasca e perde causa: negato sequestro

Il cardinale Angelo Becciu chiede i danni al suo principale accusatore, mons. Alberto Perlasca - testimone chiave del'accusa nel processo contro l'ex numero due della Segreteria di Stato in corso in Vaticano - ma incassa una prima batosta. Il giudice della II Sezione civile del Tribunale di Como Lorenzo Azzi ha infatti respinto la richiesta dell'ex Sostituto tesa a ottenere un sequestro conservativo di 500mila euro nei confronti dello stesso Perlasca e della sua amica Genoveffa Ciferri, che a Perlasca avrebbe ceduto a titolo gratuito i suoi beni immobili a partire dal 2017.

Nel dispositivo della decisione con cui rigetta il ricorso il giudice sottolinea che "non si rinviene, nella stessa narrativa attorea, alcuna concreta condotta dannosa posta in essere" da Perlasca nei confronti del suo ex superiore. Il giudice Azzi inoltre osserva come risultino "allo stato indimostrate" conseguenze pregiudizievoli per Becciu causate dal comportamento del suo ex collaboratore "quanto allo stravolgimento delle abitudini di vita" e al danno biologico, anche se il cardinale si è "riservato di produrre documentazione medica", rilevando più in generale che "la prospettazione del ricorrente fa continuo riferimento a vicende giudiziarie che si limitano a lambire l'oggetto dl presente giudizio e ad articoli di stampa dalla dubbia rilevanza e valenza probatoria".

Nel suo ricorso, l'avvocato Natale Callipari, che assiste Becciu nella causa civile, argomentava spiegando che i "principali elementi" a carico del cardinale nell'indagine vaticana "sono rappresentati da dichiarazioni fornite da mons. Perlasca" e sostiene che dietro al "percorso di revisione critica" del monsignore "vi sia la figura di Genoveffa Ciferri, che, al fine di riabilitare l'oramai compromessa reputazione del'amico, ha indotto quest'ultimo a indirizzare le indagini degli inquirenti verso la figura del card. Angelo Becciu al solo fine di pregiudicare e danneggiare la di lui persona, oltre a porre direttamente in essere un'azione persecutoria nei confronti" di Becciu e dei suoi familiari. In particolare nel ricorso si fa riferimento tra l'altro a "false accuse" e "minacce" che sarebbero state indirizzate al cardinale dalla Ciferri nel corso di un incontro alla presenza di un testimone e in alcuni messaggi whatsapp, oltre alla "condotta persecutoria" nei confronti del fratello del cardinale Mario Becciu. Tutti elementi che al momento, però, non sono bastati all'ex Sostituto per mettere a segno il primo punto nella causa civile.