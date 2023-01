Vaticano, Chaouqui 'oggi il gran giorno, racconterò potere occulto alle spalle papa' - Video

"E' arrivato il gran giorno, quello in cui da imputata per un reato che non avevo commesso, ovvero la divulgazione di documenti riservati, reato dal quale sono stata invitata a difendermi proprio dal cardinale Becciu". L'ex commissario Cosea, Francesca Chaouqui, ha preparato tutto, oltre tremila pagine di prove, una cassetta chiusa a chiave da mostrare in aula e il suo arrivo trionfante davanti alla porta del Perugino dove ai giornalisti assiepati in attesa dell'udienza del processo contro il cardinale Becciu ripete la sua intenzione di chiedere la revisione del processo Vatileaks.

"Racconterò prima come il cardinale mi ha allontanata dal Santo Padre e poi come il Santo Padre mi ha richiamato al suo fianco - spiega - come ho lottato insieme a lui affinché la trasparenza che era iniziata con la commissione Cosea è continuata. Dimostrerò come ci sia stato un vero e proprio tentativo di mettere in scacco la diplomazia pontificia sostituendola con una diplomazia parallela che veniva svolta attraverso società di intelligence assoldate da un potere occulto, che si muoveva alle spalle del Papa e lo utilizzava". "Ho subito una condanna a 10 mesi per non aver usato la prudenza del buon padre di famiglia nel presentare i giornalisti al monsignore che ha poi rivelato segreti che non avrebbe dovuto rivelare. Oggi - conclude la lobbista - si capirà perché ho presentato quei giornalisti".