Vaticano, è morto il cardinale George Pell

E' stato al centro di un clamoroso caso giudiziario che lo vide prima condannato e poi assolto per pedofilia in Australia

Il cardinale George Pell è morto all'età di 81 anni a seguito di complicazioni, causate da un intervento chirurgico all'anca. Lo riporta la stampa australiana, citando fonti vaticane.

Il prelato è stato al centro di un clamoroso caso giudiziario che lo vide prima condannato e poi assolto per pedofilia in Australia. Nell'aprile del 2020 l'Alta Corte australiana ha prosciolto dalle accuse di pedofilia il cardinale George Pell, accuse per le quali era stato condannato, precedentemente, a sei anni di prigione.