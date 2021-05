Vaticano: esce 'I mercanti nel tempio', inchiesta Gerevini e Massaro su Obolo e fondi riservati

"Dove sono finiti i soldi delle offerte del Papa?". A questo interrogativo provano a rispondere i due giornalisti del Corriere della Sera Mario Gerevini e Fabrizio Massaro, nel libro-inchiesta "I mercanti nel tempo - inchiesta sull'obolo di San Pietro e i fondi riservati del Vaticano" in libreria per Solferino.

Finanzieri spregiudicati, cardinali, monsignori, funzionari della Santa Sede, centinaia di milioni di offerte dei fedeli svanite tra investimenti temerari e commissioni pagate a intermediari affamati: Gerevini e Massaro ricostruiscono dall'origine la vicenda deflagrata con lo scandalo della compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra da parte della Segreteria di Stato e finita al centro di un'inchiesta dei magistrati vaticani che sta facendo tremare le mura d'Oltretevere. È la prima inchiesta giornalistica sui fondi riservati del Papa, dal giallo dei duecento milioni di dollari per comprare gli ex magazzini Harrod's alle rivelazioni del banchiere segreto del Vaticano.

Al centro dell'inchiesta appunto l'Obolo di San Pietro "il tesoro nascosto, fuori da ogni controllo contabile e amministrato da un gruppo ristretto di alti prelati e fiduciari, raccolti dietro un’insegna burocratica: Ufficio Affari Generali della Segreteria di Stato".

Quanti soldi erano custoditi nei conti segreti (soprattutto in Svizzera)? Come sono stati gestiti? Dove sono stati investiti? In che mani sono adesso? Chi se n’è approfittato? E papa Francesco sarà riuscito a imporre pulizia e trasparenza ai vertici del Vaticano? Gli autori risalgono la corrente, grazie all’accesso a fonti inedite e testimonianze di insider, documenti interni della Segreteria di Stato, carte dell’inchiesta penale vaticana, sulle tracce di vicende sorprendenti come gli affari con Lapo Elkann o il finanziamento del film su Elton John, i fondi a Malta, il salvataggio di una università in Giordania, un piccolo broker che tiene in scacco la Santa Sede, lo scontro frontale tra Ior e Segreteria, arrivando a costruire una trama che sembra quella di una fiction. Invece è realtà.