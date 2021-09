Vaticano, Green pass obbligatorio dal primo ottobre

Ma non per la messa

Green Pass obbligatorio, dal 1 ottobre, per accedere in Vaticano tranne "per coloro che partecipano alle celebrazioni liturgiche per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito, fatte salve le vigenti prescrizioni sanitarie sul distanziamento, sull’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, sulla limitazione della circolazione e dell’assembramento di persone e sull’adozione di peculiari norme igieniche. Lo stabilisce una ordinanza del Governatorato della Città del Vaticano alla luce dell’udienza del Papa al presidente del Governatorato nella quale Bergoglio "ha affermato che è necessario assicurare la salute e il benessere della Comunità di lavoro nel rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni suo membro".