Vaticano, il calzolaio dei Papi: "Prego per Ratzinger, uomo colto ed elegante"

Una preghiera per il pontefice emerito Benedetto XVI: tra coloro che hanno raccolto l'appello lanciato ieri da Papa Francesco c'è anche Adriano Stefanelli, maestro calzaturiero, che nella sua bottega del centro di Novara, realizza dal 1956 interamente a mano le scarpe destinate agli uomini più importanti del mondo, tra i quali appunto Ratzinger per il quale confezionò le celebri scarpe rosse. "Ho già fatto una preghiera per lui", afferma all'Adnkronos Stefanelli ricordando che proprio i famosi mocassini rossi valsero al papa emerito il titolo di "uomo più elegante secondo la rivista americana 'Esquire'".

"I mocassini rossi furono una novità voluta da Ratzinger - racconta Stefanelli - Per Papa Wojtyla facevo le scarpe color bordeaux, quando mi fecero l'ordinazione per Ratzinger le realizzai bordeaux, invece mi dissero che le voleva rosse. Io ho riparato subito facendole rosse e poi gliene fornii 7-8 paia". Il maestro calzaturiero novarese ha avuto così modo di incontrare e conoscere il pontefice emerito: "E' una persona molto, molto colta e un uomo molto elegante. Una bella persona".