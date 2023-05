Vaticano, nuovo faccia a faccia tra il Papa e padre Georg

Tra le nomine comunicate oggi, ancora non figura quella per l'ex segretario di Ratzinger

Nuovo faccia a faccia, stamani in Vaticano, tra il Papa e monsignor Georg Ganswein, prefetto della Casa Pontificia, congelato nelle funzioni ormai da anni, già segretario particolare di Benedetto XVI. Bergoglio, nelle quattro udienze di tabella previste oggi, di primo mattino ha nuovamente incontrato padre Georg.

Già nel marzo scorso il Papa aveva ricevuto in udienza Ganswein. Ci si attendeva un faccia a faccia decisivo per i futuri destini di padre Georg dopo le tensioni legate anche al libro dell'arcivescovo tedesco che ha riservato passaggi critici su Papa Francesco. Invece, nulla. Tra le nomine comunicate oggi, ancora non figura quella per l'ex segretario di Ratzinger. Ganswein, dopo la morte del Papa emerito, è stato molto impegnato come esecutore testamentario di Ratzinger e per organizzare il trasloco dal Monastero Mater Ecclesiae, nel quale ha vissuto con Ratzinger dopo le dimissioni dal soglio di Pietro.