Vaticano, siti offline: "Tentativi anomali di accesso"

"Resta temporaneamente inaccessibile il sito internet vatican.va. Sono in corso accertamenti tecnici per via di tentativi anomali di accesso al sito". Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano in relazione al fatto che dal pomeriggio di oggi i siti vaticani erano off limit. Il sito vatican.va, portale ufficiale del Vaticano, è tuttora offline.

Tutti i siti del Vaticano sono andati offline nel primo pomeriggio. Alle prima domande relative ad un attacco hacker, la Sala Stampa ha replicato nel pomeriggio comunicando che era "in corso un’attività di manutenzione sulla rete".