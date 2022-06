Veggio (Bper Banca): ‘Abbiamo i motori nel nostro dna’

“Bper ha nel proprio dna la cultura dei motori. La nostra sede legale è a Modena e quando si parla di Modena si parla di ‘Motor Valley’ in cui sono nate, cresciute e sviluppate, anche con l’aiuto di quelle banche come Bper che operavano sul territorio, alcune tra le più importanti aziende del panorama automobilistico mondiale”, così Maurizio Veggio, direttore territoriale Lombardia est e Triveneto di Bper Banca, spiega il legame con la 1000 Miglia, di cui la banca, quest’anno, è Official Banking Partner.

Veggio ha voluto sottolineare come la scelta di legare il nome della banca ai motori non sia avvenuta per caso: “Da qualche anno Bper ha fatto un salto di qualità in Lombardia, ponendosi l'obiettivo di crescere anche su Brescia, altra città legata all’automotive e al manifatturiero. A me piace pensare che con questa sponsorizzazione Bper possa aiutare 1000 Miglia a far conoscere e scoprire i borghi e le piazze italiane. Questo è un ritorno alla socialità – ha proseguito Veggio – dopo il duro periodo legato al Covid e credo che sarà un’edizione molto partecipata”, ha concluso.