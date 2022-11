Vela d'epoca, a maggio a Genova il primo Classic Boat Show

Dal 19 al 21 maggio 2023, Marina Genova inaugura il 1° Classic Boat Show: un vero e proprio Salone dedicato esclusivamente alla nautica tradizionale. In quei tre giorni qualunque imbarcazione a vela o a motore d’epoca, classica o che richiami progetti del passato, compresi gli scafi in vendita o adibiti al noleggio, previa accettazione da parte del comitato organizzatore, potrà sostare gratuitamente all’ormeggio. I visitatori potranno valutarne estetica e caratteristiche, salire a bordo e gestire autonomamente con comandanti e armatori eventuali trattative per l’acquisto o il noleggio, senza commissioni a favore dell’organizzazione. Un’opportunità unica nel suo genere, che risulterà vantaggiosa per tutti gli appassionati del settore perché effettuata a ridosso dell’estate.

Anche le barche di piccole dimensioni, carrellabili o trasportabili sul tetto della propria auto, potranno essere ospitate gratuitamente al Classic Boat Show. Tra queste le derive a vela classiche e in legno, i motoscafi, i runabout storici, le canoe, le lance a remi, i gozzi a vela latina, gli skiff da canottaggio. Una parte di questi scafi minori verranno esposti all’aperto lungo le ampie banchine di Marina Genova. Questo consentirà di ammirare le barche da vicino favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta.

Agli armatori e agli equipaggi intervenuti al 1° Classic Boat Show l’organizzazione è lieta di offrire gratuitamente: l’ormeggio nei giorni della manifestazione (19-20-21 maggio 2023), l’ormeggio a partire dal week-end del 13 e 14 maggio compreso il lunedì successivo alla chiusura dell’evento (22 maggio), una cena a buffet dedicata alla cucina ligure con open bar e intrattenimento musicale, la partecipazione a tutti gli eventi collaterali. Saranno inoltre attive convenzioni con i bar e i ristoranti di Marina Genova e, su richiesta, la possibilità di anticipare o prolungare l’ormeggio a condizioni agevolate.

La partecipazione sarà vincolata allo stazionamento delle imbarcazioni ospitate nel posto barca assegnato per l’intera durata della manifestazione, da venerdì 19 maggio dalle ore 8 a domenica 21 maggio fino alle ore 19. Considerato il numero chiuso delle imbarcazioni ospitate, l’ammissione alla manifestazione verrà preventivamente valutata dal comitato organizzatore, dopo avere inviato una comunicazione di adesione a: cavallaro@marinagenova.it oppure murolo@marinagenova.it, indicando Classic Boat Show, il nome dell’imbarcazione con almeno una foto e un contatto di riferimento.

Classic Boat Show non significa solo barche all’ormeggio o in esposizione. Qualunque soggetto legato al mondo della marineria tradizionale potrà inviare una mail di richiesta di partecipazione. E l’elenco potrebbe essere infinito: dalle associazioni e sodalizi del settore barche d’epoca agli artisti autori di ship-portrait, dai maestri d’ascia e cantieri navali specializzati nel restauro ai fornitori di attrezzature, dagli artigiani ai modellisti, dai musei del mare agli studi di progettazione di barche in stile classico, dai velai esperti in tessuti per vele classiche ai collezionisti di libri di mare e di documentazione storico-navale, dai rivenditori di arredamento e accessoristica vintage all’abbigliamento in stile marinaresco. Il Classic Boat Show rappresenterà per tutti gli operatori e gli appassionati un’occasione imperdibile per conoscere, informarsi, scambiarsi opinioni e magari scoprire aspetti nuovi o sconosciuti legati al mondo della nautica d’epoca.