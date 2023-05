Vela d'epoca, riparte la stagione versiliana con due appuntamenti: i dinghy sull'Arno a Firenze e l'Archipelago Sail Rally

Con la quinta edizione della Coppa Ponte Vecchio per le derive della Classe Dinghy 12’ e la terza edizione del Capraia e Arcipelago Sail Rally, la regata itinerante per vele d’epoca che si svolgerà nell’Arcipelago Toscano, riparte la stagione 2023 dell’Associazione Vele Storiche Viareggio. Il 2 giugno i Dinghy 12’ si ritroveranno presso la Società Canottieri Firenze per sfidarsi sul fiume Arno. Dall’8 all’11 giugno una flotta di vele d’epoca parteciperà invece alla terza edizione del Capraia e Arcipelago Sail Rally, che prevede la “multipartenza” delle barche dai porti del Tirreno con arrivo in Capraia, lo svolgimento di una regata costiera e successive tappe a Marciana Marina e Portoferraio, all’Isola d’Elba. In Capraia si terrà inoltre la prima edizione del Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone, dedicato al noto giornalista, scrittore e velista scomparso nel 2017.

Uno spettacolo di vela tradizionale unico al mondo. Il primo appuntamento della stagione 2023 dell’Associazione Vele Storiche Viareggio (www.velestoricheviareggio.org), il sodalizio fondato nel 2005 oggi presieduto dal fiorentino Gianni Fernandes, si svolgerà infatti venerdì 2 giugno presso la Società Canottieri Firenze, a pochi passi da Ponte Vecchio. Nel giorno della Festa della Repubblica, le derive della Classe Dinghy 12’ si sfideranno di fronte alla Galleria degli Uffizi in occasione della quinta edizione della Coppa Ponte Vecchio, lungo un percorso tra due boe posate sul fiume Arno. Gli spettatori potranno assistere dalle rive ad un evento decisamente singolare. Il programma prevede l’arrivo dei partecipanti a partire dalle ore 10, seguito dall‘assegnazione del premio Sergio Orsi da parte del Presidente di ANSMeS Toscana. Alle ore 12 il noto cartoonist e velista Davide Besana descriverà i suoi viaggi in barca nell’ambito del progetto Sail The Children, dove insegnerà a navigare e disegnare ai ragazzi di Save The Children e della Lega Navale Italiana. Il presidente regionale FIV Andrea Leonardi ricorderà come in quella stessa giornata si svolga il “Vela Day”. Seguirà un aperitivo per ospiti e partecipanti, l’inizio della regata alle ore 14.30 e infine la premiazione. L'evento è organizzato da Vele Storiche Viareggio in collaborazione con la Società Canottieri Firenze, I Renaioli, il Circolo Nautico Mugello e il patrocinio dell’AICD (Associazione Italiana Classe Dinghy) e della FIV (Federazione Italiana Vela).

Il secondo appuntamento di stagione per le Vele Storiche Viareggio è rappresentato dalla terza edizione del Capraia e Arcipelago Sail Rally (iscrizioni a questo link https://velestoricheviareggio.org/iscrizione-capraia-sail-rally/ ), in programma dall’8 all’11 giugno 2023 e al quale si sono già iscritte oltre 20 imbarcazioni, organizzato con il supporto della Guardia Costiera. In quei giorni il porto di Capraia diventerà un vero e proprio Museo Galleggiante. Dopo l’arrivo presso l’isola di giovedì 8 giugno con la formula della “multipartenza” dai porti del Tirreno (La Spezia, Viareggio, Pisa, Livorno, ecc.), verrà stilata la classifica per l’assegnazione nella stessa serata del Trofeo Challenge, messo in palio dal Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia, che offrirà l’aperitivo in banchina per gli equipaggi in occasione della premiazione. La classifica sarà basata sulla collaudata formula della registrazione delle coordinate “start & stop”, rilevate tramite l’applicazione Navionics Boating. Venerdì 9 giugno si svolgerà una regata costiera di fronte all’isola, organizzata in collaborazione con la FIV, Federazione Italiana Vela, e l’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca. Seguirà la cena equipaggi in banchina, alla quale prenderanno parte anche i partecipanti e la giuria del Premio Letterario del Mare Piero Ottone. Sabato 10 giugno, in funzione delle condizioni meteorologiche, si svolgerà una regata o un rally di circa 25 miglia fino all’Isola d’Elba con arrivo a Marciana Marina. Domenica 11 giugno partirà la veleggiata Marciana Marina-Golfo di Procchio-Portoferraio, con classifica in tempo reale, dove si concluderà la manifestazione.

Il Consorzio Lamma Meteo fornirà a tutti i partecipanti le previsioni di vento e mare per ogni giornata. Il Capraia e Arcipelago Sail Rally è patrocinato dalla Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Capraia Isola, Comune di Marciana Marina, Comune di Portoferraio, FIV, AIVE, Guardia Costiera, Cavalieri di Capraia. La manifestazione si svolgerà grazie ai partner Locman, Acqua dell’Elba, 4F Group, Ancomar Sarda di Antonio Farigu, Frisbi, Versilia Marine Service, veleria Millenium, Navionics, Navigo, Sacomar Yacht Agency, Marina di Capraia, Circolo della Vela Marciana Marina, Darsena Cosimo de’ Medici e i produttori locali La Piana, Arura Azienda Agricola, Il Saracello, Birrificio Ortigrandi, Azienda Agricola San Rocco.

Dall’8 al 10 giugno 2023 l’Isola di Capraia, in occasione del 3° Capraia Sail Rally, ospiterà la prima edizione del “Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone”, organizzato dal Comune di Capraia Isola in collaborazione con la locale Pro Loco. Vi concorrono le opere di narrativa italiane e straniere a tema mare, isole, navigazione. Il Premio, a cadenza biennale, è intitolato allo scrittore, giornalista ed ex direttore del Corriere della Sera scomparso nel 2017 all’età di 92 anni. Velista e grande appassionato di mare, è stato anche Cavaliere di Capraia particolarmente legato all’isola. Ottone ha inoltre vissuto la tragica esperienza del naufragio, quando nel 1992 a causa di una secca non segnalata al largo di Casablanca, in Marocco, il suo Solaris 39 “Ciaika IV” affondò, fortunatamente senza conseguenze per l’equipaggio.