Vela, team Luna Rosa protagonista del Marina Militare Nastro Rosa Tour

Un vero e proprio 'Giro d’Italia a vela' in otto tappe, da Genova a Venezia: è questo il Marina Militare Nastro Rosa Tour, l’evento che animerà le coste e i mari del nostro Paese fino al 26 settembre, con tre categorie di regate: offshore, inshore e board. Tra i diversi equipaggi italiani e internazionali spicca il team Luna Rosa, presentato ufficialmente presso il Circolo Canottieri Aniene di Roma in occasione della tappa di Civitavecchia. La peculiarità di questa barca, che vede come Main Partner Intesa Sanpaolo, è l’equipaggio composto interamente da donne, a partire dalla skipper Maëlle Frascari, campionessa del mondo nella categoria Nacra 17, fino a Caterina Banti, oro mondiale, europeo e campionessa olimpica sempre nel Nacra 17 (VIDEO).

Obiettivo di Luna Rosa è quello di preparare la strada per le future generazioni di veliste, lavorando sull’empowerment femminile.

“Il mondo della vela internazionale è ancora a prevalenza maschile. Nella realtà però ci sono tantissime veliste professioniste che amano la vela e vanno in barca, anche al di fuori delle classi olimpiche -ha dichiarato Caterina Banti-. Negli ultimi anni per fortuna si sta ponendo più attenzione nel rispettare le quote rosa, e si stanno facendo dei passi avanti in questa direzione”, ha concluso la velista romana.