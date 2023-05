Velocifero One-X: il SUV dei monopattini

Arriverà tra non molto anche in Italia il Velocifero One-X, il maxi monopattino performante.

Velocifero One-X è un nuovo maxi monopattino che sta per arrivare anche in italia. E stato progettato per garantire un’elevata autonomia e la massima sicurezza durante la guida, Velocifero è un brand specializzato in prodotti di mobilità futuristici.

Debutterà sui mercati europei a partire dal mese di maggio 2023, il nuovo Velocifero One-X ha dimensioni generose e risponde alle esigenze di chi è alla ricerca di un mezzo green, sicuro e confortevole.

Nasce per le lunghe percorrenze, la possibilità di piegarlo, lo rende anche di facile trasporto.

Velocifero One-X sarà commercializzato in Europa a partire dal 23 maggio.

Tre le motorizzazioni disponibili, tutte pensate per venire incontro alle differenti esigenze di mercato:

● motore singolo sulla ruota posteriore da 500 W con alimentazione a 61,2 V

● doppio motore su entrambe le ruote da 250 W con alimentazione a 61.2 V

● due motori da 500 W ciascuno alimentato a 61.2 V, quest’ultima è la versione off-road non omologata in Italia.

Il suo telaio è realizzato in tubi di acciaio, presenti pneumatici a larga sezione e una sospensione anteriore con forcella teleidraulica.

Al retro è presente un forcellone in alluminio con mono-ammortizzatore ad aria, i freni idraulici su entrambe le ruote, hanno un diametro di 160 mm.

Alessandro Tartarini: “One-X nasce da un progetto iniziato nella primavera del 2021. Il nostro obiettivo era quello di realizzare un monopattino che fungesse da mini commuter cittadino e risolvesse i limiti dei mezzi oggi disponibili sul mercato. Con One-X, che amiamo definire il SUV dei monopattini, siamo riusciti a coniugare due valori cardine del nostro brand: sicurezza, caratteristica imprescindibile soprattutto per un monopattino che circola insieme ad altri veicoli, e cuore elettrico, per muoversi in maniera sostenibile. Siamo certi che i clienti europei lo apprezzeranno”.

One-X sarà commercializzato in Europa nelle colorazioni: Nero/Antracite, Giallo, Rosso e Bianco.