Velocità di connessione: Vodafone è l’azienda migliore

Milano, 23 Settembre 2022. La velocità di connessione della rete 5G di Vodafone è la migliore, così come lo sono anche la rete 2G, la 3G, la 4G della stessa azienda. Se infatti per fare una verifica si usa l’applicazione “CheBanda”, la quale è promossa da Altroconsumo, si può immediatamente constatare che l’azienda Vodafone è sempre al primo posto e lo è da ben sei anni, ovvero da quando la stessa app è stata attivata.

In realtà l’operatore in questione non solo si distingue per il parametro indicato, ma precisamente anche per la velocità di upload e download, nonché per lo standard qualitativo della navigazione e anche per la qualità riguardante lo streaming video.

Si può quindi affermare che la stessa azienda è sempre in vetta alla classifica, ma non solo, anche perché va detto che chi detiene il podio riesce persino a distaccarsi di netto da chi si trova in seconda posizione e terza. In effetti l’app attribuisce un punteggio agli operatori per il livello qualitativo della loro rete mobile e quella di Vodafone, secondo gli ultimi test effettuati, avrebbe ottenuto 30000 punti.

Ben 3500 punti in meno invece avrebbe il secondo classificato, mentre il terzo avrebbe una distanza di 7000 punti dal primo posto. Può essere utile, per capire meglio il funzionamento di CheBanda, approfondire alcuni dettagli.

L’app e il suo funzionamento e gli altri dettagli sulla qualità della rete Vodafone

CheBanda capta tutti i dati relativi alle prestazioni della rete mobile e riesce a raccogliere il tutto proprio dal dispositivo che una persona utilizza per avviare l’app. Proprio questa trasforma tutti i risultati in un punteggio, come se facesse una sorta di votazione. Tra l’altro tale soluzione è anche in grado di memorizzare quante volte lo stesso utente esegue il test e soprattutto da quale posizione geografica lo svolge.

In questo modo la stessa app è anche in grado di aggiornare in continuazione la mappa interattiva che può risultare molto utile per gli utenti, perché questi ultimi possono usarla per cliccare su un determinato punto, che magari rappresenta un Comune, e scoprire la qualità della connessione in quel luogo.

Oltre a questo, dato che si è parlato della velocità di connessione di Vodafone, è possibile anche indicare alcuni elementi che sono emersi proprio in merito e che sono stati rilevati sempre da CheBanda.

Un aspetto importante ad esempio riguarda il fatto che l’azienda avrebbe migliorato di gran lunga la velocità di download in confronto all’anno passato. Ci sarebbe stato infatti un incremento del 40%, raggiungendo i 45,5 Mbps e lasciando il secondo classificato a soli 38,6 Mbps, mentre il terzo a 34,6 Mbps.

Per quanto riguarda la velocità di upload, dagli ultimi test effettuati risulta che Vodafone presenta 11 Mbps, mentre il secondo e terzo posto è di chi ha rispettivamente 9,5 Mbps e 9,2 Mbps. Questi dati sono importanti per sottolineare la netta superiorità di Vodafone rispetto ad altre reti mobili, fattore che in realtà si rileva anche considerando la classifica svolta da Altroconsumo e inerente ai mesi tra luglio 2021 e giugno 2022. I risultati derivano dalla valutazione svolta con 80000 test portati a termine da circa 23000 utenti e anche da qui emerge che Vodafone è sempre in vetta.

