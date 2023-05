Vendesi isola disabitata in Scozia

Sono già centinaia le proposte d'acquisto arrivate per un'offerta immobiliare davvero speciale: un’agenzia immobiliare di Glasgow ha messo in vendita l’isola di Barlocco, al largo della costa meridionale scozzese, al prezzo di 150 mila sterline, pari a circa 170 mila euro. L’isola, che si affaccia sul mare d'Irlanda, è molto pittoresca ma completamente disabitata, non c'è nemmeno una casa, nulla di costruito dagli esseri umani e non esiste nemmeno alcun sistema di trasporto pubblico per raggiungerla.