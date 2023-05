Venditti ospite di Fiorello a VivaRai2 canta 'Notte prima degli esami' - Video

Antonello Venditti ospite di Fiorello oggi a VivaRai2. Il cantautore romano ha duettato con lo showman sulle note di 'Notte prima degli esami' coinvolgendo anche il nutrito pubblico in strada. "Che meraviglia, che magia", ha ripetuto Fiorello.

Un ingresso da vera star nostrana quella di Venditti, arrivato in macchina a pochi metri dal glass, sigaretta in bocca e abiti casual con camicia, pantaloncini e cappello mentre il pubblico applaudiva entusiasta il suo arrivo. Poi canzoni, aneddoti sull’amico De Gregori e l’imitazione che il cantautore di 'Grazie Roma' fa di Zucchero. In chiusura di puntata l’ultimo omaggio musicale è per l’amico Francesco con la canzone 'Donna Cannone'.

Il precedente

"Non è un fatto precostituito che non mi vedrai mai lì", aveva detto Venditti in diretta telefonica a Fiorello lo scorso 8 marzo (giorno del suo 74esimo compleanno). E dunque l’amicizia e l’affetto per lo showman hanno vinto anche sulla sveglia alle 4 del mattino, e oggi. "Sono un uomo di parola, avevo detto che sarei venuto e sono venuto”, ha detto oggi.