Venduta come NFT la bottiglia più cara al mondo

Un’asta NFT per aggiudicarsi un bottino interessante: si tratta di una bottiglia di champagne dell’azienda Avenue Foch che alla fine è stata venduta - in forma di NFT - per 2 milioni e mezzo di dollari, stabilendo così il record per la bottiglia più cara al mondo. La bottiglia è accompagnata dall’NFT di una Bored Apes Mutant, tra gli NFT più famosi del mondo, di cui il compratore avrà la proprietà intellettuale ed inoltre sull’etichetta ci sono anche altri disegni della collezione Sneaky Vampire Syndicate e incrostazioni di Swarovski.