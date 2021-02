Venerdì 26 e sabato 27 col bel tempo, sole per 10 giorni

(Adnkronos)

Il mastodontico anticiclone che da più giorni sta proteggendo non solo l'Italia, ma anche quasi tutto il Vecchio Continente, non sembra aver intenzione di abbandonare il nostro Paese. Subirà qualche indebolimento, ma nonostante ciò continuerà a dispensare la sua tranquillità atmosferica su tutte le regioni.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che questa situazione di fatto non porterà le piogge per almeno altri 10 giorni. Italia a secco, quindi. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato su tutto il Paese con cielo sereno o poco nuvoloso, soltanto da domenica 28 qualche refolo di aria più fresca in arrivo dai Balcani potrà causare un aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali. A tal proposito le temperature subiranno un ridimensionamento riportandosi grossomodo nella media del periodo. ll tempo potrebbe subire un cambio di circolazione solamente verso il primo weekend di marzo con l'arrivo delle perturbazioni dall'Atlantico.

Nel dettaglio:

Giovedì 25 - Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: sole prevalente.

Venerdì 26 - Al nord: locali foschie in pianura, ma sole prevalente. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: bel tempo.

Sabato 27 - Al nord: possibili foschie in pianura, soleggiato altrove. Al centro: locali foschie lungo le coste tirreniche, soleggiato altrove. Al sud: bel tempo.

Da domenica lieve ridimensionamento delle temperature, ma bel tempo prevalente.