Venerdì 26 maggio la seconda edizione del World Aperitivo Day con iniziative nei locali e nei retail di tutta Italia

Il prossimo 26 maggio 2023 torna il World Aperitivo Day, la giornata internazionale dell’aperitivo lanciata per la prima volta nel 2022 con la firma del Manifesto dell’Aperitivo - il primo disciplinare nato per codificare, promuovere e proteggere uno dei rituali più amati dell’italianità, condiviso dalle Istituzioni, ambassador, Brand e aziende - che per l’edizione 2023 si trasforma in un festival che coinvolgerà l’intera città di Milano e non solo. Il 26 maggio, giornata in cui si celebra in tutto il mondo la ricorrenza, sono in calendario eventi e iniziative a tema in tutti i locali aderenti in Italia mentre da venerdì 26 a domenica 28 maggio il capoluogo lombardo sarà animato da un vero e proprio Aperitivo District, dedicato al pubblico e ai professionisti. Tre giorni di tasting, masterclass e intrattenimento in un itinerario di degustazione - condito con exhibition e live music - che permetterà di scoprire i migliori abbinamenti realizzati in collaborazione con i Brand e i Consorzi partner.

Dopo il successo della prima edizione, il format, realizzato da MWW Group, realtà milanese specializzata nel settore enogastronomico e già conosciuta per la Milano Wine Week e la Milano Food Week, evolve e si amplia con l’obiettivo di valorizzare e promuovere questo momento conviviale, accanto alla creatività dei professionisti del settore, oltre alle eccellenze agroalimentari del nostro Paese, sensibilizzando sul consumo responsabile degli alcolici.

In collaborazione con FIPE-Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, la manifestazione invita tutti gli stakeholder del comparto food e beverage a essere protagonisti. Tutti i locali della Penisola potranno aderire gratuitamente al World Aperitivo Day, il 26 maggio, proponendo eventi a tema, pairing d’autore o menù speciali che verranno inseriti nel calendario ufficiale. Con un’unica regola a cui attenersi: rispettare il Manifesto dell’Aperitivo, il disciplinare stilato durante la precedente edizione, che attraverso dieci semplici “comandamenti” descrive le “buone pratiche” da seguire per realizzare un vero Aperitivo all’italiana. Tra queste, l’abbinamento obbligatorio tra una bevanda e una preparazione gastronomica e la presenza di almeno il 50% di ingredienti Made in Italy.

Per iscriversi basterà accedere alla sezione "Celebra nel tuo locale” sul sito, inviare la propria proposta, che dovrà attenersi alle linee guida indicate, e attendere che venga vagliata dagli organizzatori. L’iniziativa sarà poi inserita su tutti i canali di comunicazione della manifestazione.

MWW Group mette inoltre a disposizione diversi pacchetti di partecipazione personalizzabili che permettono ai Brand e ai Consorzi di avere visibilità all’interno dell’evento attraverso postazioni di degustazione aperte al pubblico, appuntamenti didattici rivolti ai professionisti o sponsorizzazioni di un palco nell’area entertainment.

Il World Aperitivo Day si conferma un’importante vetrina che permette di dare grande visibilità a tutti i player coinvolti, fungendo da driver nei consumi, e di ottenere nuove e significative opportunità commerciali a livello globale grazie anche a una forte rete di partner, sia istituzionali che del settore.

Per informazioni e per partecipare visitare il sito.

Adnkronos - Vendemmie