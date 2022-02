Veneto, missione a Dubai per intesa su sviluppo business imprese in Emirati Arabi

Una missione 'toccata e fuga' a Dubai, capace però di creare rapporti ben saldi in occasione della visita al Dubai Future Foundation con Khalifa Aljaziri del ministero dell'Economia e Marwan Alzarouni, ceo del Block Chain Center e con la dirigenza della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi che ha visto l’inaugurazione, presso la propria sede, della Veneto Business House e la firma dell’accordo di sviluppo e collaborazione.

La missione rientra nel programma promozionale condiviso tra il sistema camerale e la Regione del Veneto. "Venicepromex -evidenzia il direttore generale Franco Conzato- è lieta che questa prima parte dell’iniziativa a Dubai sia stata guidata dall’assessore regionale Roberto Marcato e dal presidente Mario Pozza, e anticipa, che fra qualche giorno è attesa la presenza dell’assessore regionale Federico Caner".

"Due giornate intense e proficue -commenta l’assessore regionale Roberto Marcato- abbiamo avuto modo di conoscere i protagonisti economici e amministrativi di Dubai. Abbiamo messo le basi per poter instaurare dei rapporti che aiutino le nostre imprese a collaborare con questo Paese davvero straordinario. Dubai è un portale sul mondo. Gli accordi presi con la Camera di Commercio Italiana degli Emirati Arabi, così come le intese avute con il mondo economico, sono eventi importanti perché il Veneto possa avere delle prospettive commerciali davvero interessanti".

"L’invito è stato fatto -informa il presidente di Venicepromex e Unioncamere Veneto Mario Pozza- affinché Khalifa Aljaziri, AlShehhi e Marwan Alzarouni e il vice presidente Stefano Campagna giungano in Veneto per conoscere e individuare le opportunità di business che offrono le nostre eccellenze imprenditoriali e il nostro sistema economico". "Abbiamo voluto portare con noi, quale biglietto da visita -continua Pozza- il nuovo video 'Veneto beyond the future' che rappresenta quanto sappiamo fare nella bellezza dei territori in cui tali eccellenze sono ispirate da menti imprenditoriali uniche al mondo". "Il video ha visto la collaborazione di tutto il sistema veneto grazie alle riprese nei sistemi produttivi in loco delle aziende. Abbiamo così rappresentato l’unicità del Made in Italy. Per questo va il mio ringraziamento al sistema imprenditoriale".

Mr Hassan che ha accettato di buon grado l’invito a visitare il sistema economico del Veneto, ha commentato il video "'Veneto Beyond the Future' con queste parole: è la prima volta che vedo in un'unica proiezione tutte le bellezze che il Veneto riassume". Hanno accompagnato il presidente Pozza, nella missione a Dubai, il direttore generale di Venicepromex Franco Conzato e la vice segretaria generale di Unioncamere Veneto Valentina Montesarchio.

La delegazione era composta da: Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto Centro; Fabrizio Dughiero, presidente Smactcenter competence center dell'università degli studi di Padova; Paolo Giopp, presidente Galileo Visionary District; Patrizio Bertin, presidente Confcommercio Veneto; Marco Carniello global exhibition director jewellery & fashion Ieg; Franco Pasqualetti, presidente Interporto Padova-vice presidente Cciaa di Padova; Serena Granziera, membro del consiglio direttivo dei giovani imprenditori.