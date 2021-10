Veneto, un futuro per le neoimprenditrici con "Yes I startup"

Si chiamano Alessia, Anna, Carlotta, Vanessa, Audrey, Sharina, Anna, Sofia. Hanno meno di 30 anni, sono tutte italiane, alcune tra loro figlie di immigrati di prima o seconda generazione e hanno aperto un’impresa, tra il 2020 e il 2021, sfidando la pandemia.

Ragazze forti e volenterose che hanno trovato e creato il loro primo impiego grazie ai programmi di formazione e avvio di un’attività imprenditoriale Yes I start up e Selfiemployment, attuati dall'Ente nazionale per il microcredito (Enm), in accordo con Anpal Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, e Invitalia nell'ambito del Pon Iog e del Pon Spao dell'Unione europea e rivolte ai giovani Neet (not in education, employment or training) sotto i 29 anni e dal 2021 anche agli over 30, donne inattive e disoccupati di lunga durata.

Attraverso questi progetti di accompagnamento e finanziamento gestiti dall’Ente nazionale microcredito e da Invitalia, negli ultimi quattro anni e mezzo sono state formate e avviate al lavoro circa 3.000 persone. Si è favorita la nascita di quasi 1.500 aziende, di cui circa 400 durante il periodo del Covid (dati calcolati tra il 1° marzo 2020 e il 15 settembre 2021), metà delle quali guidate da donne, per il 74% sotto i trent’anni d’età: gran parte di loro, prima di questa esperienza, erano considerate neet.

Il Veneto è stata tra le Regioni più attive nella partecipazione a questi progetti, con il 41% di imprese in rosa, nate sotto la pandemia e oggi divenute esempi di speranza, caparbietà e integrazione sociale. Di queste storie di donne, del loro futuro e delle prospettive di Yes I startup Veneto, si parlerà il 7 ottobre a partire dalle 10 in un webinar, organizzato da Ente nazionale microcredito e moderato dal giornalista Gianluca Schinaia, cui prenderanno parte, per conto di Ente nazionale del microcredito, Nicola Patrizi, project manager di Yes I Startup, Giancarlo Proietto, il presidente della Camera di commercio di Treviso- Belluno Dolomiti, presidente di Unioncamere del Veneto e della Camera di commercio Treviso-Belluno e vicepresidente nazionale di Unioncamere Mario Pozza, il coordinatore operativo Stefano Battaggia e l’agente territoriale Mario Crepet.

Racconteranno le loro esperienze di neoimprenditrici del programma Yes I startup e ora alla guida, rispettivamente, di un pet shop e di un negozio di abbigliamento Alessia Zito e Anna Meneghetti, di Treviso e Padova. Personalità simbolo dell’eccellenza veneta nell’ambito imprenditoriale come Elisabetta Armellin (E-codesign) e Giorgia Caovilla (Ojour luxury shoes) parteciperanno e potranno fornire consigli utili alle giovani colleghe per diventare imprenditrici di successo.