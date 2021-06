Veneto zona bianca da 7 giugno, Zaia annuncia ordinanza riaperture

Veneto zona bianca da lunedì 7 giugno. Lo anticipa il governatore Luca Zaia, visti i parametri della regione "per la terza settimana vistosamente sotto i limiti per la zona bianca". Il passaggio determinerà l'adozione di nuove regole, ad esempio per i ristoranti: nessun limite per la presenza ai tavoli all'aperto, 6 persone a tavola al chiuso.

"Da lunedì siamo zona bianca, farò tra oggi e domani un'ordinanza sulle riaperture. Per rispetto istituzionale aspettiamo l'ordinanza del ministero della Salute", dice il presidente della regione, che attende la firma del ministro Roberto Speranza per siglare l'atto che certifica le riaperture da lunedì per categorie e strutture, come le piscine al chiuso, che attendono il via libera. Zaia, intanto, esulta per il successo della campagna di vaccinazione tra i giovanissimi: "I ragazzi stanno prenotando alla grande. Abbiamo 336.036 prenotazioni alle 11 di stamattina, una roba paurosa. I nati tra il 1998 e il 2002 sono stati quelli che hanno prenotato di più, hanno dato un grande segnale di civiltà".