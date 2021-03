Veneto zona rossa, 1.932 nuovi contagi e 29 morti: bollettino

Venezia, 12 mar. - (Adnkronos)

Sono 1.932 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, venerdì 12 marzo. Registrati inoltre altri 29 morti. La Regione, con un indice Rt di 1.28, si avvia così verso la zona rossa.

"In Veneto nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.932 nuovi contagi per un'incidenza del 4,19% con una crescita di 28 ricoverati su un totale di 1.538 pazienti in ospedale, con altri 29 decessi", ha sottolineato il presidente della regione Luca Zaia oggi nel corso del consueto punto stampa in cui ha spiegato che "è innegabile che il contagio sita crescendo: la situazione italiana è in Rt di 1,16 nazionale mentre in Veneto siamo a 1,28 quindi, siamo sul filo del rasoio: attendiamo la comunicazione ufficiale, ma già si capisce che molte regioni passeranno in rosso e noi dovremmo essere tra queste".

In ogni caso Zaia non ha mancato di sottolineare una nota, almeno in parte positiva: "Le terapie intensive sono al 14% di occupazione mentre in ricoveri in area non critica al 17%: ad oggi non abbiamo quella pressione ospedaliera che ci fa dire 'non ce la facciamo più' ma l'attenzione è altissima". E comunque, il governatore del Veneto ha spiegato che "se passassimo in rosso il periodo sarebbe quello di due o tre settimane. Quindi arriveremo a Pasqua quando tutto il Paese sarà in rosso", ha concluso.