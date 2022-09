Venezia 2022, il giornalista travolto da Cate Blanchett diventa eroe sui social

Mattia Carzaniga, che conduce le dirette Rai dal red carpet, reagisce con un 'Thank you' adorante che diventa meme su tutte le piattaforme

Il giornalista Mattia Carzaniga, è l'eroe del giorno sui social, dopo essere stato travolto ieri sul red carpet della Mostra di Venezia da Cate Blanchett, la star più attesa della seconda giornata della kermesse. I fotogrammi in cui Mattia, giornalista cinematografico di Rolling Stones ma conduttore delle dirette dal red carpet per Rai Movie, viene urtato dall'attrice e reagisce con un cortesissimo 'Thank you' e gli occhi adoranti sono diventati un meme sui social. Il video è rimbalzato ovunque con moltissimi commenti divertiti di utenti che si candidano a farsi travolgere volentieri dall'attrice australiana. Tanti anche i commenti di personaggi famosi, a partire dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha scritto al giornalista che l'attrice "l'ha evidentemente fatto apposta".

"Beh, diventare meme con Cate Blanchett non è da tutti. Ci sono modi molto più brutti di finire in un video virale", ha commentato ridendo Carzaniga all'Adnkronos. "Questa cosa mi fa molto ridere perché io uso molto i social ma negli ultimi anni soprattutto da osservatore, per lavoro. Ormai posto solo le foto dei cani. E finire dentro questa cosa mi ha dato la misura del meccanismo irrefrenabile che si attiva in questi casi", ha aggiunto.

Ieri il giornalista aveva appena finito di intervistare l'attrice australiana, che si era poi rivolta a salutare il pubblico assiepato dietro le transenne del red carpet. Ma girandosi nuovamente per guadagnare l'ingresso della Sala Grande del Palazzo del Cinema, dove l'attendeva la proiezione di 'Tar', il film in concorso di cui è protagonista nei panni di una famosa direttrice d'orchestra 'molestatrice', ha urtato Carzaniga. "Lì per lì non ho capito, poi l'ho vista e quel 'Thank you' adorante lo ripeterei mille volte ancora", ha assicurato il giornalista.