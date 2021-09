Venezia 78, lo sfogo del direttore Barbera contro il totoleoni

Il tweet a poche ore dalla premiazione. Non è chiaro se lo sfogo arrivi dopo le ipotesi di palmares in rete, con particolare riferimento a Sorrentino

Su Venezia 78, "l'esercizio più inutile fastidioso e ingeneroso è il totoleoni a cui nessun giornale si sottrae. Battuto solo dalla scorrettezza di chi - ogni tanto - anticipa i nomi dei vincitori, battendo sul tempo la cerimonia di premiazione. Scorrettezza e mancanza di rispetto inaccettabili". Questo lo sfogo del direttore della Mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera, pubblicato su Twitter quando mancano poche ore alla cerimonia di premiazione.

Non è chiaro se a turbare Barbera sia stato il tradizionale esercizio dei giornalisti sulle ipotesi di palmares o il fatto che da stanotte circolano in rete indiscrezioni sulle possibilità di premi ai film italiani, con particolare riferimento al film di Paolo Sorrentino. Non risulta però al momento che siano stati anticipati con certezza i premi. E il tweet del direttore ha generato tra gli addetti ai lavori la sensazione che si prefiguri un verdetto radicalmente differente rispetto alle ipotesi ventilate nei toto-Leoni.