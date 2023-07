Venezia e le sue denominazioni: ritorna FEEL VENICE

Il Consorzio Vini Venezia ha annunciato l’appuntamento per la sesta edizione di FEEL VENICE, la kermesse dedicata al patrimonio enologico veneziano. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Consorzio Vini Venezia, promotore dell’evento, ripropone l’iniziativa con alcune novità e si prepara ad accogliere i visitatori per portarli alla scoperta dei vini provenienti dalle 5 denominazioni consortili. Protagonisti indiscussi della manifestazione saranno infatti le referenze prodotte dalla DOC Piave, DOC Lison Pramaggiore, DOC Venezia, DOCG Malanotte e DOCG Lison che il pubblico di wine lover ed esperti potranno degustare a partire dalle ore 11.00. Proprio in questo contesto il pubblico potrà degustare i vini nei diversi banchi d’assaggio entrando in contatto diretto con i produttori di queste eccellenze enologiche.

“Siamo felici di riconfermare l’appuntamento con FEEL VENICE. – dichiara Stefano Quaggio, Direttore del Consorzio Vini Venezia – Per questo 2023 abbiamo voluto rinnovare l’edizione dedicando una giornata intera alla scoperta delle denominazioni insieme alle aziende produttrici. Sarà possibile inoltre degustare anche i vini provenienti dai vitigni autoctoni del nostro territorio quali Lison, Raboso, Refosco p.d.r e l’Incrocio Manzoni. Ai tasting inoltre seguiranno anche dei momenti dedicati al food, con occasioni di wine-pairing il tutto ascoltando musica dal vivo in una location davvero esclusiva nel cuore di Venezia”.

L’appuntamento con FEEL VENICE si fa così promotore, non solo di un’occasione di incontro tra appassionati, ma anche di un evento dedicato all’arte e alla cultura enologica. Durante la giornata, infatti, la chiesa seicentesca del Convento e l’antico Brolo saranno eccezionalmente aperti al pubblico che potrà scoprire il meraviglioso vigneto-collezione della biodiversità viticola sito nel giardino che racchiude più di 20 varietà recuperate da diversi orti e giardini veneziani. Per raccontare il giardino segreto, nascosto dalle alte mura del convento, durante la giornata saranno proposte visite guidate nel brolo e al vigneto potendo così passeggiare tra le viti, gli orti, il frutteto, l’oliveto lasciandosi inebriare dal profumo dei fiori e delle erbe aromatiche e officinali. Sarà inoltre possibile visitare la chiesa di Santa Maria di Nazaret. All’entrata sarà possibile devolvere 15 €, come offerta che andrà destinata ai Frati Carmelitani Scalzi (riservata ai maggiori di anni 18, in quanto i minori entrano gratuitamente), mentre sarà prevista una cauzione per il calice da degustazione a 5 €.

Adnkronos - Vendemmie