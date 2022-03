Venezia-Sassuolo 1-4

Terza vittoria consecutiva, quarto risultato utile di fila, per il Sassuolo che nella sfida valida per la 28esima giornata di Serie A va a vincere 4-1 in casa del Venezia. Ad aprire le 'danze' per i neroverdi è Raspadori al 2', gli emiliani vanno in gol altre 3 volte su rigore, due volte con Berardi, 17' e 71' e Scamacca al 29'. Per i lagunari rete di Henry al 34'. La classifica vede la squadra di Dionisi salire a 39 punti, fermo a 22 il Venezia terzultimo.