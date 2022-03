Venezia, sindaco Brugnaro ricoverato in terapia intensiva per precauzione

Il sindaco di Venezia, e leader di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro è ricoverato all’ospedale di Padova ed è in terapia intensiva per motivi prudenziali. Ieri sera era a cena a Borgoricco (Padova) con alcuni amici e si è sentito male. E arrivato al pronto soccorso intorno alle 23, non in gravi condizioni. L’Azienda ospedaliera di Padova rende noto in una nota: "Dopo approfondimenti presso le strutture d’urgenza, una volta stabilizzatesi le condizioni cliniche, il dottor Brugnaro è stato trasferito poco prima delle 4 del mattino presso il reparto di Terapia intensiva, per motivi prudenziali. Sono in corso una serie di accertamenti ed esami per appurare la natura del malore".