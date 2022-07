Venezia, turista olandese sfreccia in sella a una 'Vespa': multa e Daspo urbano

E' stato individuato grazie alle telecamere il giovane che qualche giorno fa è passato per il centro di Venezia in sella a una 'Vespa'. Sul web era subito diventato 'virale' il video in cui si vede il ragazzo sfrecciare fra i passanti allibiti.

"Individuato il "vespista" delle Zattere, ripreso da numerose telecamere - annuncia ora il comandante della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini - Si tratta di un cittadino olandese di 19 anni, che ha anche pernottato in città in zona campo Santo Stefano". Il ragazzo ora sarà sanzionato e per lui è stato deciso anche il Daspo urbano.