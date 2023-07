E' accaduto ieri in tarda serata

Il vagone di un trenino turistico si è rovesciato ieri in tarda serata a Eraclea, in provincia di Venezia. A bordo molti turisti con bambini. Sono una decina le persone rimaste ferite, nessuna in modo grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.