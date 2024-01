Ventimila chilometri in bicicletta. A partire da Fano

Può sembrare un “film già visto” ma questa volta la storia è tutta diversa. Il protagonista di questo incredibile viaggio è il pesarese Daniele Grassetti, in arte Dani Walks, che il prossimo 3 febbraio partirà dalle porte di Fano per percorrere più di 20.000 chilometri sparsi in tutta l’Europa in sella alla sua bicicletta.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando, siamo andati a fare 2 chiacchiere con il diretto interessato.

Di che si tratta?

“Dani Walks Europe è sostanzialmente un progetto di Raccolta Fondi inizialmente nata per la Cooperativa Alpha Onlus di Pesaro e che da maggio 2022 mi ha portato ad inaugurare la prima vera e propria azione concreta del percorso. Il tema principale del progetto è la sensibilizzazione della salute mentale e l’approccio della camminata, varcando più confini europei possibili, mi è venuta in mente subito dopo il Lockdown. La prima attività è stata conclusa esattamente il 9 luglio 2023 dopo 13 mesi di cammino e più di 10000 chilometri percorsi attraverso vari paesi e passare il tempo a studiare mappe e percorsi da dover affrontare in questo tragitto è stato qualcosa di energico e stimolante”.

Da quì, una volta terminata la prima attività, l’idea di ripartire con un nuovo progetto ma cambiando leggermente le carte in tavola, giusto?

“Si! A novembre 2023 sono venuto a conoscenza di alcuni progetti presenti nel nostro territorio provinciale che hanno lo scopo finale dell’inclusione e dell’integrazione. Nello specifico sto parlando dei progetti promossi da AGFI – Associazione Genitori e Figli per l’Inclusione ed ASI Comitato Provinciale Pesaro Urbino. Grazie a queste 2 realtà ho scoperto un mondo di attività rivolte a ragazzi e ad adulti con difficoltà fisiche e/o psichiche che hanno un limite spesso ostico, ovvero il costo di realizzazione. Poter permettersi un educatore personale, uno specialista del settore (che si tratti di Sport o della cura della persona) è veramente costoso ed i progetti di AGFI e ASI cercano di rompere quelle barriere che spesso sono “erette” da una questione di costi. E’ per questo che ho pensato di collegare la mia nuova iniziativa a queste realtà”.

Parte quindi Dani Walks Europe, ma in bicicletta. E’ corretto?

“Esattamente. Dani Walks Europe / Bike Edition. Abbiamo pensato di chiamarla in questo modo per poterla differenziare dalla prima attività che ho svolto in cammino. L’obiettivo è raccogliere fondi per finanziare le 2 realtà, AGFI e ASI, nell’interezza dei loro progetti. Le attività che i due enti svolgono sono molteplici: per citarne alcune abbiamo “Nel Blu dipinto di Blu”, “Notti in tenda”, “Facciamo rete” e tantissime altre iniziative (possono essere lette e approfondite in questo link https://www.gofundme.com/f/dani-walks-europe-per-il-sociale-bike-edition ) sociali e di integrazione possibile, vera! Per questo nuovo progetto partirò da Fano nella giornata di sabato 3 febbraio 2024 con direzione Pesaro e la prima tappa finale sarà quella di Rimini. Da li poi proseguirò nei giorni avvenire sempre in direzione Balcani e Grecia, per poi virare verso Nord”.

Come affronterai tutti i costi dell’attraversata?

“In primis devo ringraziare gli sponsor intervenuti e le donazioni ricevute: nello specifico la bicicletta e l’abbigliamento tecnico sono un dono rispettivamente concesso da Bici Design di Pesaro e dall’azienda di abbigliamento sportivo Squame di Ravenna. Poi devo menzionare anche le stesse AGFI ed ASI che hanno contributo con delle donazioni finalizzate allo svolgimento del progetto e il ristorante Utopia di Pesaro che accoglie lavoratori con disabilità intellettivo/relazionali. Il resto sono tutti risparmi miei che metto in gioco per una causa a cui credo particolarmente”.

Ma quindi la partenza è imminente; come possiamo fare per seguire il tuo percorso?

Per info sui progetti o sulla giornata inaugurale è possibile visitare il sito asipesaro.it/runwithdani