Verifica dei profili su Tinder, arrivano i video selfie

Tinder ha annunciato un nuovo aggiornamento del processo di verifica dei profili con l’introduzione di Video Selfie. Questo aggiornamento permetterà ai membri di Tinder di verificare la loro identità con più facilità e avere così maggior controllo della loro esperienza in app. In più, i membri potranno chiedere ai loro Match di verificare il loro profilo prima di iniziare a chattare. Infine, nelle Impostazioni dei messaggi, i membri potranno anche scegliere di ricevere messaggi solo da Profili Verificati. "I Profili Verificati sono tra le funzioni di sicurezza più apprezzate dai membri di Tinder. Con l’introduzione di Video Selfie, vogliamo offrire ai membri più strumenti per valutare meglio l'autenticità dei loro Match e migliorare la loro esperienza in app. I membri di età compresa tra i 18 e i 25 anni che hanno un Profilo Verificato1 hanno infatti il 10% in più di possibilità di fare Match", ha dichiarato Rory Kozoll, SVP Product Integrity di Tinder. "Questo aggiornamento è un passo in avanti nel nostro impegno per rendere Tinder un luogo più sicuro dove fare nuove conoscenze".