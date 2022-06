Veritas porta la sua offerta innovativa alla Conferenza della Società Europea di Genetica Umana (ESHG) 2022 e, accompagnata dalla Clinica Universidad de Navarra, presenta i risultati più rilevanti dello screening genomico in 400 pazienti

MADRID, 10 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Veritas Int. parteciperà alla prossima Conferenza della Società Europea di Genetica Umana (ESHG) che si terrà dall'11 al 14 giugno a Vienna presso l'Austria Center. L'evento riunirà relatori e aziende da tutto il mondo, leader nel mondo della genomica, dove verranno presentati gli ultimi progressi della genetica umana.

Da anni, la Conferenza europea di genetica umana è un evento di riferimento a livello mondiale per la presenza di rinomati specialisti in genetica umana e per la qualità e l'interesse delle presentazioni.

La Conferenza ESHG ha due obiettivi principali: fornire una piattaforma per la divulgazione dei progressi più interessanti nel campo della genetica umana e promuovere la formazione della prossima generazione di genetisti. Le sessioni plenarie formative, simposi, workshop e i poster completano un programma entusiasmante. In questo contesto, insieme agli specialisti della Clínica Univerdad de Navarra, Veritas presenterà un poster che illustra i risultati del check-up genomico su 400 pazienti dell'unità di controllo medico della clinica, che ha rilevato risultati clinicamente rilevanti in una percentuale significativa di casi. "In un paziente portatore di una variante patogenica, causativa di malattia, possiamo anche determinare la probabilità di sviluppare una specifica malattia. Grazie a test come il sequenziamento dell'intero genoma e alla sua interpretazione clinica, possiamo stabilire misure di controllo e follow-up adeguate per ogni singolo paziente, il che ci dà l'opportunità di effettuare un'assistenza sanitaria predittiva e preventiva, posticipando il più possibile lo sviluppo della malattia o individuarla in una fase precoce. Risultati come quelli ottenuti nell'unità di Medical Check-up della Clínica Universidad de Navarra" - continua il Dottor Izquierdo, Chief Medical Officer di Veritas - "rivelano il ruolo fondamentale della genomica nel contesto della medicina personalizzata, che si concentra più sulla conservazione della salute che sulla cura delle malattie".

Il Comitato del Programma Scientifico (CSP) definisce i temi con l'obiettivo di aggiornare il pubblico sui concetti, i meccanismi e le tecnologie emergenti nella genetica umana, fornendo al contempo un'ampia panoramica dei progressi compiuti nelle diverse aree di questa disciplina.

L'incontro di Vienna consentirà inoltre di stabilire un contatto diretto tra scienziati ed aziende.

Espositori

L'area espositiva, a dimostrazione della sua vitalità e del suo crescente interesse, riunirà più di 140 aziende del settore. Allo Stand X4-954 Veritas esporrà la sua ampia gamma di servizi che, nell'ambito della medicina preventiva, includono in particolare il sequenziamento dell'intero genoma (myGenome). Veritas esporrà inoltre un portafoglio completo di test che vanno dal rischio di malattie oncologiche o cardiovascolari ereditarie, a una gamma completa di test orientati alla medicina perinatale, oltre a servizi di diagnostica e consulenza genetica.

Informazioni su Veritas Intercontinental

Veritas Intercontinental è stata fondata nel 2018 grazie ai dottori Luis Izquierdo, Vincenzo Cirigliano e Javier de Echevarría, che hanno accumulato una vasta esperienza nel campo della genetica, della diagnosi e delle biotecnologie. Inizialmente legata a Veritas Genetics, società fondata nel 2014 dal professor George Church, uno dei pionieri della medicina preventiva, Veritas è nata con l'obiettivo di mettere il sequenziamento del genoma e la sua interpretazione clinica alla portata di tutti i cittadini come strumento per prevenire le malattie, migliorare la salute e la qualità della vita.

Fin dall'inizio, Veritas Intercontinental è stata leader nell'attività e nello sviluppo del mercato Veritas in Europa, America Latina, Medio Oriente e Giappone; con l'obiettivo di trasformare la genomica in uno strumento quotidiano al servizio del benessere delle persone.

Nel marzo 2022, Veritas ha annunciato l'ingresso in LetsGetChecked, una società con sede a Dublino e New York che fornisce soluzioni sanitarie globali e strumenti per gestire la salute da casa attraverso l'accesso diretto a test diagnostici e cure virtuali.

