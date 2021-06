Vermicino, 40 anni fa la tragedia di Alfredino Rampi, il bambino morto dopo la caduta in un pozzo artesiano profondo 80 metri. Era il 13 giugno del 1981: le speranze di 21 milioni di italiani, che da tre giorni seguivano in diretta sulla Rai a reti unificate i tentativi di recupero del bambino, si spengono insieme ad Alfredino, caduto in un pozzo artesiano profondo 80 metri e largo solo 30 centimetri. Nelle campagne di Vermicino, nei pressi di Frascati, anche il presidente della Repubblica, Sandro Pertini si era recato nella speranza di poter rivedere, come milioni di italiani, il bimbo uscire vivo da quel buco maledetto.